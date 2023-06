Pedro Sánchez Gonzales, un humilde maestro ebanista de 67 de años, venció su lucha contra el cáncer al estómago, después de recibir tratamiento especializado en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) por cerca de un año y, tras ser sometido a una delicada intervención quirúrgica, fue dado de alta y tocó la campana de triunfo en compañía de sus familiares y personal de salud.

“Estoy como nuevo, he gozado de 8 meses de alegría y me siento entusiasmado, gracias a los buenos médicos y personal de salud del IREN Centro, ellos me han devuelto la vida. Por eso les digo a las personas que vienen luchando contra el cáncer: no pierdan la esperanza”, señaló muy emocionado el paciente.

Pedro fue recibido en medio de lágrimas de emoción por parte de su familia que lo esperó en el IREN Centro.

El director general del IREN Centro, Víctor González, indicó que se ha fortalecido el plan de detección temprana de cáncer realizando diferentes campañas de salud, así como la apertura del consultorio preventorio que atiende los días miércoles y jueves.

