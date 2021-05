Unas 3 234 personas que están con el COVID-19, están circulando por las calles, sin guardar la cuarentena. Lo peor de todo es que contagian a sus familiares y personas de su entorno, manifestó el director de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga.

Índice de letalidad sigue creciendo

Acotó que toda persona con COVID debe guardar un periodo de cuarentena mínimo de 14 días para recuperarse de la enfermedad y no contagiar a los demás. No obstante, muchos se niegan a la cuarentena y aducen que no tienen síntomas, pero luego cuando se complican los llevan a los hospitales en estado grave, refirió Zúñiga.

Asimismo, mencionó que la letalidad por COVID se incrementó en un 3.7% con 2 341 casos durante este año, 40% más que el año anterior.

Al mes se reportan unos 9 mil casos positivos, los contagios se mantienen en una meseta debido a que la población continúa descuidando las medidas de bioseguridad.

Lamentó que la población continúe acudiendo a fiestas y paseos, se reúnan en familia y muchas veces no hacen uso de la mascarilla.

Hasta ayer se reportaron 107 mil 968 casos positivos acumulados de COVID, unos 678 pacientes permanecen internados en los hospitales y 101 están en camas de UCI. Durante la pandemia han fallecido 3 938 personas. Y 7 448 han sido dados de alta en los hospitales.