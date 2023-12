Hace un mes, los vecinos del asentamiento humano Juan Parra del Riego de El Tambo, consumen agua de lluvia que almacenan en ollas, baldes y tinas, a raíz del desabastecimiento de agua potable por parte de la empresa Sedam Huancayo. Exigen solución a este problema.

“Gracias a Dios está lloviendo estos días, con eso estamos lavando los platos y cocinando para nuestros hijos. No contamos con agua potable y tampoco nos traen con camiones cisterna”, contaron los usuario.

A pesar de no contar el el líquido elemento a través de la empresa prestadora de servicio, informaron que el recibo de noviembre les llegó con normalidad.

“El último lunes se cumplió un mes que no tenemos agua potable. Todos tenemos que abastecernos con agua de lluvias que cae de los techos. El colmo es que a pesar de no tener agua, nos está llegando la factura de 36 soles por pagar. ¡No es justo! Recién ayer (martes) trajeron agua con un carro cisterna, pero no se dieron abasto para todos”, manifestó la juez de Paz del AA.HH, Juan Parra del Riego. Luzmila Loayza Soto.

Serían un promedio de 50 los vecinos que se encuentran en este problema. Muchos de ellos aseguran que tienen adultos mayores enfermos o niños que se vieron afectados por este problema.