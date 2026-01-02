Maíz choclo, papa, arveja y haba, se vieron afectados por la falta de lluvias, heladas y hasta granizo que se registraron en la región Junín, el estadista de la Dirección Regional de Agricultura, Jesús Equipa Martínez, detalla que más de siete mil hectáreas quedaron irrecuperables y esto podría generar un alza de costos en la próxima temporada de cosecha.

La evaluación de los cultivos afectados se dieron los días 4, 5 y 6 de diciembre pasado, dando como resultado que de las 80 mil hectáreas de siembra que se da cada año, un total de 7900 fueron dañadas de manera irrecuperable.

“Es el momento de hacer el reporte al seguro agrícola, para que pueda tomar acciones, según corresponda. Debemos recordar que esto está activo los 365 días del año”, mencionó Equipa Martínez.

Los agricultores, que se vieron afectados con estos fenómenos climatológicos, deben acercarse ante la agencia agraria de su sector para realizar un reporte y puedan recibir la ayuda.

Por su parte los agricultores de Pilcomayo, informaron que la ausencia de lluvias perjudicó la siembra de espinaca. Tampoco cuentan con un sistema de riego tecnificado que permita superar el estiaje.

“Hace 15 días he sembrado mi espinaca y betarraga, como no hay lluvia prácticamente perdimos toda la inversión, en trabajadores, guano y semilla. Ahora, como no dio fruto, nuevamente tengo que sembrar”, dijo Haydee.