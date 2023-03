Este 25 y 26 se realizará el Examen Ordinario de Admisión 2023-I de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). “Para este proceso hay 7 294 postulantes quienes competirán por 1 291 vacantes de 37 carreras profesionales, se ha incrementado el número de inscritos cuando el promedio era de 5 500, esto se debería a las estrategias de comunicación y a la credibilidad”, informó el titular de la Dirección de Admisión de la UNCP, Miguel Ramón Llulluy.

Proceso

Este 25 acudirán los postulantes de las áreas I, III y V; el 26 las áreas II y IV. “Deben traer su ficha de inscripción por duplicado, DNI y portar con mascarilla. Se les entregará lápiz y borrador. Y el ingreso será desde las 6:45 a.m. a 8:00 a.m. Se les pide puntualidad”, señaló. Hay más postulantes para las carreras de Medicina Humana, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Trabajo Social y Administración de Empresas.

“Para garantizar la transparencia del proceso, se aplicará la identificación biométrica de los postulantes con el Reniec, entre otras medidas”, remarcó Ramón Llulluy.

Respecto a que hay procesos donde no se cubre la totalidad de vacantes, precisó que, “nosotros evaluamos, no preparamos a los postulantes. No obstante, eso sería porque han recibido clases virtuales por dos años, y no han sido eficientes. Los exámenes tienen nivel básico, intermedio y avanzado; el nivel varía de acuerdo a la carrera. La meta es que se alcance el 100 % de vacantes”. Exhortó a los postulantes llegar a la hora para que no queden fuera.

