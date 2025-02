Tras casi dos décadas en Huancayo clausuran Real Plaza por 30 días

El representante de la Defensoría del Pueblo en Junín, Mario De La Cruz manifestó que en los colegios no pueden exigir a los alumnos el uso del uniforme escolar.

“Hay padres de familia que por cuestiones económicas no pueden cubrir el costo de los uniformes escolares para sus hijos y no están obligados, ni mucho menos los menores de edad pueden ser impedidos de ingresos a sus instituciones educativas, si no los visten”, recalcó

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré mencionó que según el Ministerio de Educación, la no obligatoriedad del uso del uniforme escolar está respaldada por la Resolución Ministerial N. º447-2020-Minedu, la cual aprueba la “Norma sobre el proceso de matrícula en la Educación Básica”.

La realidad

Respecto al proyecto de ley, sobre el uniforme escolar único, Walter Oré recordó que esto ya existió hace más de 40 años y luego se dejó a libertad que se puedan elegir los colores de sus uniformes de acuerdo a su identidad institucional, lo cual se cumple hasta la actualidad.

No obstante, remarcó que la falta del uniforme no puede ser motivo para impedir el ingreso del escolar o para bajarle puntos. Sin embargo, por la presión social muchos padres se sienten obligados a comprar el uniforme. Alertó que, hay casos de escolares que se evaden asistir a clases, cuando visten con ropa de calle.

Sobre el proyecto de ley de la congresista Katy Ugarte, para volver al uniforme único y que sea el Estado el que se encargue de proveerlos, señaló: “Sería complicado implementar un uniforme único que el Estado tiene que comprar, por el tema de las tallas distintas de los menores”.

Por su parte, Milagros Benites madre de familia de tres niños en edad escolar, dijo que la ley es letra muerta, ya que en la realidad, las instituciones educativas públicas y privadas exigen el uso de uniformes y los padres y madres de familia no pueden ni objetar, porque sus hijos son discriminados.

“Al final terminamos comprando el modelo que exigen en los planteles, para evitar represalias contra nuestros hijos”, indicó.

