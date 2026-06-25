Una estudiante de 14 años sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro tras un accidente pirotécnico durante las celebraciones por el aniversario de la Institución Educativa María Parado de Bellido, en el sector de Unión Perené, provincia de Chanchamayo, informó la página FB Tras la Verdad.

De acuerdo con los informes preliminares, la menor participaba en una representación de la danza de tijeras que involucraba el uso de fuego y sustancias inflamables. Durante el acto, la manipulación de estos elementos desencadenó el siniestro.

Según las imágenes difundidas en la red social, la chica hace una exhibición con fuego y, de un momento a otro se inciende su rostro y la indumentaria que cubría su cabeza (montera), obligando a los presentes a actuar rápidamente para auxiliarla.

La adolescente fue auxiliada de emergencia por sus familiares y trasladada de inmediato al Hospital de Pichanaqui, donde el diagnóstico médico confirmó la gravedad de las lesiones. Ante la complejidad de las heridas, los familiares señalaron que la víctima requiere atención médica especializada urgente.

Frente a este hecho, los deudos exigieron que las autoridades educativas investiguen los criterios técnicos bajo los cuales se autorizó un espectáculo de alto riesgo dentro de una actividad escolar. Hasta el momento, la dirección del plantel y las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.