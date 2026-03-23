Un joven universitario fue detenido por agentes de la Divincri tras la desaparición de Aracely del Rosario Dueñas (21), quien fue vista por última vez luego de asistir a la discoteca Ícono en Huancayo.

Según testigos, la joven estuvo junto a Sergio Gonzales Ayala (22) durante la noche y ambos fueron vistos caminando hacia el puente Continental. Sin embargo, posteriormente él fue observado solo y portando la cartera de la joven, lo que generó sospechas.

El intervenido señaló que la estudiante se habría lanzado al río Shullcas, versión que no ha sido confirmada y que es rechazada por la familia, por lo que permanece detenido mientras se realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Policía ya inició la reconstrucción del recorrido desde la discoteca hasta el puente, recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios. El caso se encuentra en investigación en la comisaría de El Tambo.