Tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) y las UGEL de Huancayo y Chupaca iniciaron inspecciones técnicas en las instituciones educativas afectadas.

La directora de la DREJ, Mg. Silvia Victoria Astete Morales, informó que equipos especializados recorren las zonas dañadas para determinar el nivel de riesgo estructural y establecer las acciones de respuesta.

Reporte preliminar

Según el reporte preliminar de la DRE Junín, al menos 20 instituciones educativas habrían presentado daños, cifra que será confirmada tras culminar las evaluaciones en campo.

En tanto, el director de la UGEL Huancayo, Walter Ore, informó que nueve colegios de su jurisdicción fueron identificados como afectados en los distritos de Huayucachi, Chupuro, Viques, Chilca y Cullhuas: cuatro del nivel inicial, tres de primaria y dos de secundaria.

Entre los casos más críticos se encuentran la I.E. 30163 de Pumpunya con aulas inhabitables; la I.E. Santiago León de Chongos, con ambientes afectados; la I.E. N.° 593 Miraflores en Huayucachi, cuya infraestructura fue declarada destruida, y la I.E. N.° 30201 en Chupuro, que fue considerada inhabitable.

Además, como medida preventiva, se dispuso que los estudiantes del nivel inicial de la institución educativa Miraflores sean enviados a vacaciones adelantadas mientras se desarrollan las acciones correspondientes.

Medidas de contingencia

Las autoridades educativas coordinan con el Ministerio de Vivienda la instalación de aulas prefabricadas para garantizar la continuidad de clases en las instituciones que no puedan ser utilizadas por los daños ocasionados por el sismo.

Mientras se definen las acciones de rehabilitación o reconstrucción. La Dirección Regional de Educación Junín y las UGEL continúan evaluando los planteles afectados para establecer las medidas de intervención correspondientes.

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