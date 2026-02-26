Tienen solo 10 a 15 años y están dispuestos a todo para salvar una vida. Son 41 menores de 82 inscritos que con éxito culminaron el curso gratuito ‘Niño Rescatista”, siendo entrenados por policías del Escuadrón de Emergencia, liderados por el brigadier PNP Edison Trucios.

Durante 30 días los efectivos les enseñaron primeros auxilios, cómo atender un parto, auxiliar a un herido con fractura, rescate de víctimas, amor al prójimo y el respeto a la vida. “Los niños aprendieron a salvar vidas, rescate, descensos en desastres, disciplina y el respeto a la vida”, refirió el mayor PNP Estivens Vargas, jefe de esta unidad policial.

El propósito del curso es sembrar valores como la disciplina, el compañerismo y la solidaridad, además de vencer los miedos, desarrollar habilidades motoras y conocimientos básicos de seguridad, refirió el general PNP César Calero Cisneros.

Xiomi Lahuampa Cotera, Jorge Pazos P., y Ashly Perez R., ocuparon los primeros puestos en este 17 curso de mini rescate.

Los menores realizaron demostraciones con descensos de altura, rescate en edificios tras un desastre y otros. La nota conmovedora lo protagonizó Joaquín López V. (21), quien está en una silla de ruedas y recibió la boina guinda.