En la región Junín, existen más de 60 establecimientos de salud, entre hospitales y centros de salud que requieren de una intervención inmediata para el mantenimiento ante la temporada de lluvias que ya se avecina en la región Junín, manifestó el director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López.

Entre los que presentan peores condiciones, está el hospital El Carmen, declarado inhabitable; el centro de salud de Chilca, el hospital de Jauja, hospital de Satipo entre otros. A estos establecimientos se les realiza un mantenimiento paliativo, ya que requieren de nueva construcción, puesto que son establecimientos de más de 100 años de antigüedad.

Curipaco explicó que en el hospital de Satipo, ya se procedió al cambio de los techos luego que el establecimiento terminó inundado tras una fuerte tormenta.

“Las labores continuarán, ya que hay presupuestos que no se habían ejecutado”, dijo.

Mientras, los recursos para el mantenimiento de los establecimientos de salud, ya fueron utilizados en un 65%. Cuando el presupuesto que se maneja para una obra supera las 8 unidades impositivas tributarias, los procesos han demorado hasta más de 2 meses para proceder con la firma del contrato. Es por ello que se procedió a realizar visitas a las redes de salud.