Benjamín (9) está en tercero de primaria y ayer tuvo su primer día de clases en una cama del hospital El Carmen, donde se encuentra internado tras padecer una lesión en el dedo pulgar.

En total son 60 niños, que pese a la enfermedad que los aqueja no dejarán de estudiar, gracias al Programa del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO), que permite que pacientes pediátricos continúen sus estudios.

Sesiones de estudio

El coordinador del SEHO, Luis Herrera Vera, explicó que las sesiones educativas se desarrollan como mínimo tres veces por semana, priorizando las áreas de Matemática y Comunicación, además de fortalecer el acompañamiento socioemocional de los estudiantes. También precisó que fueron más de 200 niños y niñas beneficiados por este programa en el 2025.

Convenio entre sectores

La directora adjunta del Hospital El Carmen, Ángela Victoria Alvarado Vázquez, resaltó la importancia de este trabajo articulado entre el sector salud y educación:

“El programa educativo hospitalario funciona gracias al convenio con la UGEL Huancayo, desde hace aproximadamente cinco años y permite garantizar que los niños y adolescentes, además del proceso de recuperación de su salud, también puedan ejercer su derecho a la educación”, destacó Alvarado Vázquez

Por su parte, el director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos, resaltó la importancia de acercar la educación a los menores que atraviesan procesos de enfermedad. “El aprendizaje debe mantenerse incluso en contextos de hospitalización”, indicó.

Muchos pacientes permanecen largos periodos hospitalizados, por lo que este servicio permite que continúen con sus estudios y puedan reincorporarse a su vida normal.

Actualmente, el programa beneficia a 27 niños que recibirán clases presenciales dentro del hospital y 37 estudiantes que continúan su aprendizaje de manera prolongada por sus condiciones de salud, incluyendo pacientes que han sido dados de alta de áreas críticas como la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.