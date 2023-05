Desde el 2017, el Hospital “El Carmen” tiene su Banco de Leche Humana Regional para mejorar la expectativa de vida de los recién nacidos, y más aún de los bebés prematuros. “Incentivamos la donación de leche materna para alimentar a bebés prematuros que no pueden recibir la lactancia directa de sus madres, debido a que se encuentran hospitalizados por diversas patologías. Se prioriza la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), seguido de las áreas de intermedio A, B y C; en cada ambiente habrá unos 12 bebés prematuros. Al mes conseguimos 24 litros de leche materna, no es suficiente”, precisó el jefe del banco de este nosocomio, Samuel Villegas Lazo.

Déficit

Agregó que, hay bebés que pesan 1 kilo 900 gramos y necesitan leche pasteurizada, para no usar leche en fórmula, ya que la leche materna proporciona nutrientes que contribuyen a su crecimiento y desarrollo. “Hay madres adolescentes que no producen suficiente leche materna, y para sus bebés urge leche materna”, manifestó. Señaló que, la leche donada, pasa por todo un proceso de esterilización y se cumple la normativa para garantizar que la leche sea apta para los bebés prematuros.

En tanto, la supervisora del Servicio de Neonatología, Mariela Alegre Torres, remarcó que hay 12 bebés en la UCIN, de 10 a 13 en Intermedio A, mientras que el Intermedio B tiene capacidad para 16, pero alcanzan hasta 20, así como Intermedio C.

Requisitos

La coordinadora del área de Procura, Tania Vílchez Cuevas, indicó que las donadoras deben cumplir una serie de requisitos. “Principalmente tener su tarjeta de control de embarazo y ahí observamos que sus exámenes estén negativos a VIH, sífilis, hepatitis, entre otros. Asimismo, que la mamá donadora tenga buena salud física y mental, y sobre todo, que tenga excedente de producción de leche. Siempre les recalcamos que sus bebés son su prioridad, pero que si tienen exceso de leche pueden ser donadoras y salvar vidas de bebés prematuros”, refirió Vílchez Cuevas.

Añadió que, pasan por una capacitación para que entiendan la importancia de la donación de leche ya que hay mamás que no producen suficiente y sus bebés necesitan. “Al inicio de la lactancia, un bebé necesita 10 metros cúbicos de leche cada tres horas, pero hay mamás que tienen entre 60 a 80 metros cúbicos, y observamos que son mamás aptas para donar leche”, resaltó.

Finalmente, que la extracción de leche dura 20 minutos, y no puede ser más tiempo para evitar la acidez de la misma. Se cumple los protocolos de bioseguridad. “En marzo hemos recopilado hasta 29 litros de leche donado, del primer trimestre es el más alto, serían unas 12 mamás donadoras, es un buen indicador, pero aún falta”, puntualizó.