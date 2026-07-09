El primer regidor de El Tambo, pasó de vacador a ser vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la presunta falta de realizar acciones administrativas en la base de Serenazgo. Entonces, quien asumirá, ahora, la alcaldía tambina sería la regidora oficialista Jenny Andres Livia.

Vacancias

Como se recuerda, el 18 de mayo pasado El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vacancia del alcalde distrital de El Tambo, Julio César Llallico Colca, al declarar infundada su apelación respecto a las causales de restricciones de contratación y contratación mediante interpósita persona, previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El que tenía que asumir en su reemplazo tendría que ser el primer regidor Iván Medina.

Ahora, en el caso del regidor Medina, se le acusó de acudir a la base de Serenazgo de El Tambo, donde habría dado órdenes administrativas a los agentes. Una denuncia fue presentada por la regidora Gregoria Estela Auris Rojas quien invocó el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El pedido fue rechazado en el Concejo Municipal: sin embargo, fue apelado ante el JNE, cuya audiencia del 06 de julio, dio como resultado declarar fundado el pedido de vacancia contra el edil.

“De acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Elecciones y la Constitución Política, las resoluciones en segunda instancia son definitivas, inapelables y no se puede ir a otra instancia”, señaló el abogado municipalista, Jorge Olivera.

Con la vacancia de las dos primeras autoridades de El Tambo, la que tendría que sentarse en el sillón municipal, sería la segunda regidora, Jenny Andres Livia. Además, el JNE tendrá que convocar a los regidores accesitarios tanto de Medina como de Andrés, para que concluyan con la gestión hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Para el abogado Olivera, la entrega de credenciales, para las próximas autoridades tambinas, demoraría por lo menos un mes, ya que actualmente el órgano electoral se encuentra con una gran carga laboral por las elecciones de octubre.

“Hay plazos, pero se demoran por la excesiva carga que existe. En el caso de César Llallico, el resultado fue el 18 de mayo y teniendo en cuenta ese antecedente, doy un pronóstico que para el mes de agosto lleguen las credenciales”, acotó el letrado.