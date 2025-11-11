En los últimos 8 años, se registraron, por lo menos, 6 robos en tiendas dedicadas a la venta de computadoras y demás aparatos tecnológicos en la avenida Giraldez. A pesar de contar con cámaras que graban los rostros de los delincuentes, hasta el momento no se logró ninguna detención y los empresarios, se sienten vulnerables.

“Hace ocho años empezó la ola de robos. El primero fue en las tiendas TEC donde se llevaron laptops valorizado en 70 mil soles, el segundo fue a Concitec perdieron 89 computadoras. Hace años en la tienda RC donde se llevaron equipos valorizados en 200 mil soles. En ninguno de los casos se halló a los responsables, a pesar de las cámaras de captaron el vehículo donde se llevaron y otros”, señaló la administradora de Compu Gaming, Urdiola Uchoa.

Otras de las tiendas que fueron blanco de los hampones, fue hace dos años en MDC donde se llevaron 20 laptops de gama básica.

El quinto local fue XGamer donde se llevaron 40 laptops y placas madre. El último fue Compu Gaming, donde se llevaron 51 PC gamers y otros aparatos cuyo valor supera los 200 mil soles. Hasta ahora, tampoco hay detenidos.

En todos los casos, los delincuentes hicieron forados en las paredes o techo y se llevaron la mercadería en costales.