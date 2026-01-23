Un varón fue hallado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el jirón Junín N.° 1343, en la ciudad de Huancayo, hecho que generó alarma entre los vecinos de la zona.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que personal de Serenazgo recibiera una alerta ciudadana. Al llegar al inmueble junto al patrullaje integrado, los agentes confirmaron el fallecimiento del ocupante, quien se encontraba dentro del predio.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, cuyos representantes se hicieron cargo de las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido vivía solo. Las circunstancias y causas del deceso vienen siendo materia de investigación por las autoridades competentes.