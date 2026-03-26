Unos pastores avistaron el cadáver de un varón en el botadero de basura del barrio Progreso del distrito de Huancán, cerca al río Mantaro. Según información policial, cerca de las 10:00 de la mañana, se halló el cuerpo en un canal donde se compactan los residuos sólidos.

Los policías de la comisaría de Chilca, que llegaron a la zona con serenos de Huancán, constataron que se trataba de un hombre adulto de unos 50 a 55 años de edad, en posición decúbito dorsal, no presentaba signos de violencia.

Según los policías, se presume que el infortunado no identificado, habría sufrido una caída desde la parte superior de la cantera y se golpeó la cabeza, ya que una de sus zapatillas quedó en la parte superior, a unos 30 metros del lugar donde fue encontrado el cadáver.

El occiso llevaba puesto un polo azul con un sello de adidas, un buzo beige y zapatillas negras.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Hualhuas, donde se le practicará la necropsia de ley para esclarecer la causa de muerte. Asimismo, se busca que los familiares identifiquen a la víctima.