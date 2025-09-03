Lo que debía ser un día de alegría familiar terminó en una pesadilla. Victorio Barrientos Escobar (49) perdió la vida cuando la unidad que conducía terminó cayendo a un abismo de más de 400 metros y perdió la vida en el acto.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas del medio día de ayer en el barrio Chinchipocllo, centro poblado de Ahuaycha Casay, en el distrito de Quichuas, provincia Tayacaja en Huancavelica. El probox de placa Z3V276 cayó a una pendiente, dando varias vueltas de campana. Fueron transportistas de la zona quienes advirtieron del siniestro.

Según familiares que llegaron hasta la zona, precisamente ayer, Victorio Barrientos Escobar, ex presidente de la Comunidad Campesina de José Carlos Mariategui en Acoria, cumplía años.

La unidad terminó destrozada y el cuerpo a un lado. Su muerte habría sido instantánea. Hasta el lugar llegó personal policial que constató el lamentable deceso de Barrientos Escobar. El hecho fue comunicado al Ministerio Público y a la Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito (UPIAT) para las diligencias correspondientes.