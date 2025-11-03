Los vecinos de la cuadra 13 de la avenida General Córdova viven con el temor de que sus predios se inunden, al margen de la contaminación que se genera por los cúmulos de basura y lodo generado con agua estancada. Los afectados exigen mantenimiento de la comuna.

“En este lugar tenemos locales como el Mil Maravillas, donde en cada evento que realizan, la gente que llega de otros lados y las vivanderas que se colocan dejan su basura en la calle, con la lluvia esto termina en el puente y se junta con la tierra que taponeó por completo los sumideros de agua, cuando llueve se forma una laguna, y se vuelve intransitable”, señaló el vecino de la zona, Clever Orellana.

Otro de los problemas reportados en la zona es la contaminación generalizada, no solo por la basura, sino por las aguas servidas, que permiten la proliferación de zancudos.

“He solicitado a la Oficina de Mantenimiento de Vías de la Municipalidad Distrital de Chilca, pero no escuchan la queja de los vecinos. En Huancán, también señalan que es parte de su jurisdicción, pero no cumplen con realizar la limpieza o mantenimiento de la cuadra 13 de General Córdova”, añadió el lugareño.

Este viaducto es el principal que une Huari con Chilca, al sur de Huancayo.