Tenía la mirada fría e intentó subir a un taxi para escapar, pero fue detenido por policías de la comisaría del distrito de El Tambo y serenos. “Sabes lo que has hecho”, le dijo un agente y Dino David Hilario Paquiyauri (27), preguntó: “está muerta?”.

El vendedor de pescado ayer a las 7:20 de la mañana, cegado por los celos mató de 7 puñaladas a su pareja, Madely Coripaco Huamán (23). Hace dos meses, Madely, decidió separarse de David, quien hace dos semanas regresó de Lima e instaló un local de venta de pescados en el Jr. Las Colinas N°393, en Pio Pata, donde mató con un cuchillo de 30 centímetros.

Madely Coripaco y David Hilario, se conocieron el 2018 y tienen dos hijos. Ella era agredida en forma continúa; en marzo del 2022, el Octavo Juzgado ordenó el retiro inmediato del agresor que le advirtió : “te meteré cuchillo”.

La amenaza se cumplió ayer, a las 7:20 de la mañana. El feminicida fue capturado en tiempo récord, a unos pasos de su casa y ya se había cambiado de ropa. “Ella me engañó, me iba a dejar. Le hinqué 3 veces cuando estaba de espaldas, también en el cuello, no recuerdo”, dijo David. Según los deudos, la joven fue a traspasar los pescados a su ex pareja, discutieron y la mató.