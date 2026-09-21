El candidato a la alcaldía de Huancayo por Renovación Popular, Omar Venero Arango, cuestionó la política tradicional. ​“Veo a cada candidato camuflado en partidos corruptos que deberían sentir vergüenza de volver a presentarse. Sin embargo, estoy convencido de que la población wanka elegirá un rostro nuevo, joven en política y con cero corrupción”, enfatizó.

El candidato destacó el esfuerzo de Correo de organizar debates para que el elector emita un voto informado y precisó que su propuesta para la comuna provincial combina la energía de la juventud con la preparación técnica y el conocimiento de la administración pública. Afirmó que su plan de gobierno incluye metas viables en materia de seguridad ciudadana, ordenamiento del tránsito e impulso al comercio y emprendimiento local.

​El candidato concluyó asegurando que la población wanka es consciente, trabajadora y sabrá premiar la dignidad y el cambio verdadero frente a las falsas promesas de los politiqueros de siempre.