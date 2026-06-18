El periodista, escritor y fotógrafo documentalista Víctor Guillermo Joo Muñoz será distinguido con el grado honorífico de Doctor Honoris Causa, luego de que el Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) aprobara otorgarle este reconocimiento en mérito a su destacada trayectoria profesional.

La decisión fue adoptada durante la sesión realizada el pasado 18 de junio, en la que se resaltó su contribución al periodismo gráfico, la cultura, la educación y la preservación de la memoria histórica e identidad cultural de Huancayo y la región Junín. Asimismo, se valoró su amplia experiencia como docente universitario, cronista cultural y fotoperiodista.

El decano de la facultad, Miguel Ramón Llulluy, señaló que se trata de una distinción merecida por los aportes realizados por Joo Muñoz a lo largo de su carrera. La entrega oficial del reconocimiento se realizará en una ceremonia especial, una vez que el acuerdo sea ratificado por el Consejo Universitario de la UNCP.