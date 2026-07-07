Un joven padre de familia y deportista halló la muerte luego de sufrir un trágico accidente de tránsito con su moto lineal el fin de semana en el distrito de Huertas en la provincia de Jauja. La oscuridad de la noche no permitió que se percatara de la existencia de un árbol contra el que impactó.

Terrible incidente

La víctima fue identificada como Hiroshi Miura Achihuaman (23), quien antes había asistido al campeonato deportivo que se desarrolló en el estadio del barrio Condorsinja. Horas después, culminada la actividad, al promediar las 21:00 horas del domingo, abordó su motocicleta de placa 1665 0W para dirigirse a su domicilio, pero en el trayecto impactó contra el tronco de un árbol. Este había caído a la pista empujado por la fuerza del viento.

Al parecer, iba a excesiva velocidad y por la oscuridad de la noche no pudo observar a tiempo el árbol, impactando con violencia, volando por los aires y cayendo pesadamente hacia el pavimento.

Minutos después, algunas personas que caminaban por la zona lo hallaron desangrándose, por lo que inmediatamente llamaron al subprefecto y agentes policiales que lo evacuaron al hospital Domingo Olavegoya de Jauja donde lamentablemente llegó cadáver.