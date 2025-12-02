La ejecución de la Nueva Carretera Central, la modernización e internacionalización del aeropuerto de Jauja y la masificación del gas natural, serán los temas centrales del VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú, que se desarrollará en nuestra región este 4 y 5 de diciembre, organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Correo.

El congreso se desarrollará en cuatro módulos temáticos, que abordarán los principales desafíos económicos y empresariales del centro del país. Durante dos días, personalidades del mundo de la política y la economía peruana plantearán los principales problemas de la región y buscarán elaborar una hoja de ruta que sirva de guía para los próximos aspirantes a cargos públicos.

Primer día

La jornada iniciará con las palabras de apertura del Presidente de la República, José Jerí. También se contará con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores y el presidente de Confiep, Jorge Zapata Ríos como ponentes.

Estarán presentes los presidentes de las Cámaras de Comercio de Pasco, Humberto Terrones Cano; de Huancavelica, Mariano Quispe Aguilar; de Ayacucho, Jesús Quispe Ramos y por Huancayo, Marco Cajas Ríos. Junto al gerente de Sazón Lopeza, Richard López Miguel, tratarán sobre la competitividad regional en el contexto actual.

Para tratar los problemas empresariales y propuestas de solución, tendremos como panelistas al presidente del directorio de la Universidad Continental, Fernando Barrios Ipenza; la CEO de Capitalismo Consciente, Maria Cecilia Villegas; la titular de la Dirección Regional de Trabajo, Diana Conde y el Pdte. de la Cámara de Comercio de Huánuco, Miguel A. Berrospi.

Los temas de activación económica serán tratados por la ministra de Economía, Denisse Miralles; el vicepresidente de Volcan, Jorge Murillo y Lisseth Meza Vento de Minera Chinalco.

Plantearán alternativas de inversión Tabata Vivanco de Proinversión; el rector de la UNCP; el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba y Oscar Zapata de Perucámaras, entre otros.

Segundo día

Destaca la participación del presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solis; los titulares del Minem y el Minam, Promperú, Cerx junín, Calidda, Profonanfe, ONG Dris y otros.