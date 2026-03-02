Una minivan terminó sumergida en las aguas del río Rímac tras un violento choque registrado la tarde de este lunes 2 de marzo, alrededor de la 1:00 p.m., en el sector “Infiernillo”, en el distrito de San Mateo, en la Carretera Central.

El impacto se produjo entre una camioneta Toyota RAV4 y una minivan. Debido a la fuerza de la colisión, el último vehículo perdió el control y cayó al río en una zona de curvas pronunciadas y tránsito constante de vehículos interprovinciales.

De manera preliminar, se reportan varias personas fallecidas y heridos, de ambos vehículos, aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas por las autoridades. Testigos indicaron que algunos conductores intentaron auxiliar a los ocupantes mientras alertaban a los equipos de emergencia.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, compañías de bomberos y ambulancias, quienes realizan intensas labores de rescate para ubicar a posibles sobrevivientes, atender a los heridos y recuperar a las víctimas. En tanto, el tránsito permanece restringido en este tramo debido a las diligencias y trabajos de emergencia.