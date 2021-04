Según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas procesadas, Perú Libre, Acción Popular , Fuerza Popular, Juntos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú, mejor conocido por sus siglas FREPAP, son las agrupaciones políticas con mayor votación para el Congreso en la región Junín y los candidatos de cada una de ellas con mayores posibilidades de alcanzar un escaño en el nuevo Parlamento. Aunque el Frepap, debido a que no logra pasar la valla, se quedaría sin su cupo para el próximo parlamento.

Según la última actualización dada por el organismo electoral, Perú Libre ocupa el primer lugar en preferencias con un 18.516% de votos, seguido de Acción Popular que obtiene un 13.280 % de respaldo, mientras que el tercer lugar es para Fuerza Popular que alcanza un 12.915%. En cuarto lugar se halla el Frepap con 7.856%, y Juntos por el Perú tiene 7.004%.

Virtuales congresistas

Cabe resaltar que de las 3 425 actas procesadas unas 3425 fueron enviadas al Jurado Nacional de Elecciones, una por voto impugnado, 130 por error material, 27 con ilegibilidad, 5 actas con firma y 183 con más de una observación. Los resultados al 100% del conteo de actas del ente electoral permitirán conocer de manera definitiva a los parlamentarios por esta región del centro del país. Un nuevo Congreso de la República tendría once bancadas, que comprendería un mayor número de legisladores por Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular.

En cuanto a Junín, serían cinco los representantes de esta región, que son los que le corresponden por la cifra repartidora que se aplicará. De acuerdo con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Perú Libre tendrá dos escaños, Acción Popular uno, Fuerza Popular uno, y Juntos por el Perú se haría de la última curul pese a que consiguió menos votos que el Frepap.

Por Perú Libre, Waldemar José Cerrón Rojas obtuvo 22,936 votos, lo que lo pondría como virtual legislador y el más votado. De esta misma agrupación Silvana Robles Araujo con 10,748 votos obtendría el segundo cupo.

Fuerza Popular es otro de los grupos políticos que tendrá un representante en el próximo parlamento y será David Julio Jiménez Heredia con 6,594.

En el caso de Acción Popular, el postulante Ilich Fredy López Ureña es también virtual padre de la patria, debido a que consiguió el respaldo de 16,202 ciudadanos. Mientras que el quinto cupo estaría ocupado por un representante de Juntos por el Perú y pondrían en un escaño a Edgar Raymundo Mercado, quien hasta el momento tiene 7,251.

Sin embargo, según las actas contabilizadas, el representante de Renovación Popular Cesar Baldeón Ramírez, que tiene un total de 8,670 aun no pierde las esperanzas de obtener ese ansiado escaño, todo dependerá de la cifra repartidora y del acumulado que haga el partido al 100 %.





Waldemar Cerrón: “Estamos aquí por un cambio”

Waldemar Cerrón Rojas es uno de los virtuales congresistas más votados. Licenciado en Pedagogía y Humanidades en la UNCP y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Prefirió no dar declaraciones hasta que se tenga el 100% de los resultados de la ONPE, sin embargo, en su última aparición pública señaló lo siguiente:

“El pueblo peruano está despertando, es un triunfo de las regiones y provincias, estamos esperando con mucha alegría los resultados , trabajaremos por la población. Esto significa el avance de las regiones, es fruto de nuestro trabajo, estamos aquí porque queremos un cambio de Constitución”, dijo.

Silvana Robles Araujo: “Cumpliré mis promesas de campaña”

Candidata con el n°2 de Peru Libre, según la ONPE, es una de nuestras virtuales parlamentarias y, al ser entrevistada, señaló que por directiva de su partido no pueden dar declaraciones hasta tener el 100% de las actas contabilizadas por el órgano electoral , sin embargo aseveró que cumplirá todas sus promesas de campaña.

“Se cumplirán las promesas de campaña, Perú Libre no es un partido demagogo, vamos a viabilizar todo lo que se ha prometido en su momento, vamos a dialogar, es parte de hacer política y, desde luego, vamos a tender puentes y legislar a favor de la población. Nuestro pilar es tender puentes y consensuar.

IÍlich López Ureña: “Tenemos que defender los derechos”

De las filas de Acción Popular, es otro de nuestros virtuales congresistas . “Tenemos que contribuir con la gobernabilidad del país, pero si se intentan privatizar el agua y votamos en contra, no significa que seamos obstruccionistas, tenemos que defender los derechos de la población. El PBI per cápita está en 40 mil soles por cada peruano, ese dinero no está siendo bien distribuido. Toda propuesta que sea favorable a la población sí la vamos a apoyar. Tenemos que defender el agua y el gas. Todos los extremos son nefastos. La extrema izquierda ha matado a nuestros compatriotas, igual en la derecha. Y cuando se plantea que el mercado sea la fuente fundamental estamos mal”, dijo.

David Jiménez: “Se debe buscar consensos”

De Fuerza Popular, se haría del tercer escaño que le corresponde a Junín. Aseguró que espera los resultados al 100%. “Siempre el respeto a las autoridades debe primar, por esta razón, espero con calma y responsabilidad a que finalice el proceso de escrutinio y los resultados finales de los órganos electorales involucrados (ONPE y JNE). En su debida oportunidad tendré que pronunciarme. Creo firmemente que las autoridades que en este proceso salgan elegidas, tienen que buscar consensos y dejar de lado la soberbia para poder solucionar los pequeños y grandes problemas de nuestra región Junín, especialmente lo que está causando la crisis económica y sanitaria”, dijo.

Edgard Reymundo Mercado: “Hago mea culpa y trabajaré por Junín”

De Juntos por el Perú , ocuparía el quinto escaño que nos queda , con esta elección sería la segunda vez que ocupa una curul.

“Espero con tranquilidad los resultados finales al 100% para pronunciarme. Lo que prometí en campaña cumpliré y, además todos los errores que uno como político comete los corregiré, voy a trabajar transparentemente poniéndole toda la fuerza que requiera. Es una situación complicada porque hay una dispersión en cuanto se refiere a la composición de la próxima bancada, eso requiere actuar con serenidad y transparencia”, dijo el virtual congresista.