El colapso de un desagüe perjudicó a una vivienda en Huancayo por las intersecciones de Av. Circunvalación y Av. Alameda al frontis del centro educativo Nuestra Señora del Valle, las aguas servidas inundaron una casa y comercio de una vecina, quien perdió gran parte de su mercadería porque terminó mojada.

La señora afectada dio a conocer que no es la primera vez que su casa se inunda por el desagüe, sino que en reiteradas ocasiones pasó por lo mismo y siempre comercio se ve afectado. “Sedam Huancayo no me contesta, cuando me quejo vienen y dicen que ya limpiaron y desatoraron, pero siempre es igual. Esto me pasa más de 10 o 20 veces desde que construí mi casa”, dijo la comerciante afectada.

Además de la pérdida de mercadería que sufre la señora, su familia también se ve afectada ya que el agua inundó los ambientes de la sala, cocina, cochera, cuartos y almacenes. Ante el pedido de ayuda personal de serenazgo llegó hasta el lugar y ayudó a limpiar el agua con baldes, escobas y motobomba, mientras que la propietaria pide a Sedam Huancayo pronta solución.