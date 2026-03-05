El líder político Vladimir Cerrón volvió a generar polémica al lanzar duras críticas contra la Policía Nacional, a la que acusó de no haber logrado su captura pese a los operativos desplegados para ubicarlo.

Durante sus declaraciones, Cerrón afirmó que no se está negando a ir a prisión y sostuvo que corresponde a las autoridades cumplir con su labor. “Yo no me estoy negando a ir a prisión, sino que cada quien haga su trabajo. Que la Policía me capture, para eso le pagan”, manifestó.

En ese contexto, el entrevistador le preguntó: “¿Y por qué creen que no capturan al doctor Vladimir?”. A lo que Cerrón respondió: “Porque son unos inútiles, porque son unos ineptos, porque son unos corruptos”.

Asimismo, sostuvo que su permanencia en la clandestinidad estaría generando continuos operativos policiales y el uso de recursos públicos, lo que, según indicó, termina beneficiando a algunos sectores. Sus declaraciones han generado nuevas reacciones en el escenario político.