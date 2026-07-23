El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón Rojas, anulando la prisión preventiva que pesaba en su contra y la consecuente orden de captura dictada en el marco de las investigaciones por presunta organización criminal y lavado de activos.

Uno de los primeros en pronunciarse, a través de sus redes sociales, fue el mismo Cerrón Rojas.

“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, escribió.

En una muy breve comunicación con este medio, el exgobernador regional de Junín, informó sobre cuando sería su primera aparición tras la clandestinidad.

“En dos semanas aproximádamente, en Huancayo”, señaló escuetamente.

Por su parte el abogado Humberto Abanto, aseguró que su patrocinado consiguió justicia, luego de que se haya aprobado de manera “arbitraria” la orden de prisión preventiva.

“En primer lugar es una victoria del derecho a la libertad personal, porque se ha podido conjurar una privación de la libertad ordenada arbitrariamente contra Vladimir Cerrón, porque se negó a someterse a una prisión arbitraria y, esta arbitrariedad quedó demostrada con el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, bajo la presidencia de César San Martín, que no solamente revocó la sentencia sino que lo absolvió totalmente de los cargos porque ha sido condenado sin prueba”, refirió el letrado.

El abogado de Cerrón, acotó que el excandidato presidencial, ya se encuentra en pleno ejercicio de su libertad personal, acotando que la declaratoria de reo contumaz se redime poniéndose a derecho ante las salas judiciales que lo requieran.

Por otro lado la madre de Cerrón Rojas, Bertha Rojas, aseguró ante el medio virtual Huanca York Times, que el líder de Perú Libre, siempre se ha encontrado en la ciudad de Huancayo.

“Él (Vladimir) siempre ha estado aquí en Huancayo, esta es su tierra, no tiene por qué correrse, como algunos han dicho que está yéndose al extranjero; eso es falso”, precisó.

Tanto el abogado Humberto Abanto como la madre Bertha Rojas, no precisaron la fecha en el que Vladimir Cerrón aparecería públicamente.