Vladimir Cerrón se defendió en el juicio por malversación de fondos que el Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción lleva en su contra. Por varios minutos, el ex gobernador sostuvo que no tuvo responsabilidad alguna en la modificación presupuestal del proyecto de reforestación del río Mantaro en su primera gestión (2011-2014).

El ex gobernador de Junín indicó que la modificación de presupuesto de más de S/ 2 800 000 no fue competencia suya sino de las áreas de Presupuesto, Medio Ambiente, Administración, entre otras. Además, fue un acuerdo de el Consejo Regional, que era su “jefe inmediato”. “Las resoluciones ejecutivas firmadas por mi persona solamente formalizan los actos que han realizado las unidades especializadas en la materia. La resolución no ordena, no aprueba, no autoriza una modificación”, sostuvo.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Presidenta del Poder Judicial: La carga procesal supera los 4 millones de expedientes

También cuestionó lo manifestado por la fiscalía respecto al proyecto. Dijo que no tenía un avance del 11% sino del 4% debido al mal planteamiento del proyecto y la decisión de liquidación de la obra no fue por mezquindad política, sino una propuesta técnica.

Debido a la mala conexión de internet de Cerrón la audiencia se suspendió para el próximo 24 de noviembre.