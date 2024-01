Tras pasar más tres meses en la clandestinidad eludiendo una condena efectiva que le impuso el Poder Judicial (PJ) por el Caso “Aeródromo Wanka”, el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, rompió su silencio y dialogó con Correo.

¿Se entregará a la justicia?

Yo me entregaría a la justicia, pero no a la injusticia. El haberme entregado anteriormente considero que fue un error porque después de haberme despojado del cargo (de gobernador regional de Junín) con esa sentencia, me destituyeron de la universidad del hospital, me hicieron pagar una reparación civil onerosa y me inhabilitaron políticamente. En agosto del 2023 esa sentencia fue anulada y me pregunto quién devuelve todos mis derechos violados.

Por esa experiencia nosotros debemos tomar precauciones, en esta última sentencia se violan todos mis derechos. (..) se me sentencia por un proyecto de aeródromo donde el Estado no invirtió un solo centavo, lo que ellos persiguen es inhabilitar los derechos que había recuperado el 2023 al haberse anulado la sentencia anterior

Habla de persecución ¿Cuál cree que sea el objetivo?

A mí el sistema me ha percibido como una amenaza política y al partido (...) el fin es inhabilitar la figura política y proscribir al partido para borrarlo del mapa y estamos hablando del único partido contestario de la izquierda popular, considero que esta consigna se mantiene desde Lima, que son los que ordenan a los niveles inferiores en la justicia y lógicamente deviene en estas sentencias que con el tiempo se demostraran que son así, pero para eso ya habrán logrado sus objetivos que no pueda postular y de haber frustrado gobiernos (...)

¿Pero no se perjudica más permaneciendo en la clandestinidad?

Claro, pero eso no se resuelve entregándome, la persecución es perpetua los órganos de justicia están orientados y direccionados e instrumentalizados para lograr las sentencias e inhabilitaciones de los líderes que se atreven a ser contestatarios al sistema. Ahí tienes a Gregorio Santos, Walter Aduviri prófugo por no poder pagar su reparación civil de 6 millones, ahí tienes a Pedro Castillo preso pudiendo enfrentar sus problemas en libertad, esto no es casual. Si entregarme resolvería estos problemas sería un precio muy barato, acá se juegan otros intereses mayores y por medio está las propuestas que tiene el partido de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, de la revisión de los contratos ley, de la nacionalización de nuestros recursos naturales y de la limitación a la existencia de monopolios y oligopolios.

Usted dice que hay gente que está detrás ¿Quiénes serían, la presidenta tal vez?

Son los poderes de facto en el Perú, existen poderes privados que han logrado privatizar el Estado a partir de su poder económico empresarial y financiero. Tampoco debe descartarse la intervención del narcotráfico en los altos poderes del país. Estos señores son los autores mediatos, los autores inmediatos son los órganos de justicia como ya hemos visto están infiltrado, lo constituyen los medios de comunicación y los sistemas de inteligencia estatal que son los que persiguen, encarcelan a todo opositor. Aquí se combate más la oposición política que la delincuencia, es por eso que le Perú tiene niveles de inseguridad ciudadana preocupantes.

¿Su defensa va a recurrir al decreto legislativo n°1585 con el que se podría cambiar la sentencia efectiva por una suspendida?

(...) No vamos a recurrir a ese decreto legislativo, ya que está dado para quienes consienten su sentencia, nosotros no la hemos consentido y seguro que en el futuro esta sentencia será declarada nula. A mi se me ha sentenciado por un caso prescrito, por un caso que la acusación fiscal no contemplaba, este es un tema que definitivamente va a tener que anularse y se va a hacer un nuevo proceso judicial (…)

¿Está fuera del país?

No estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí en nuestra patria, aunque le agradezco a cuatro países hermanos que se han interesado en querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad, respetuosamente les hemos agradecido y no hemos tomado esas ofertas.

¿Qué países le han ofrecido asilo?

No puedo especificar cuáles son por las razones que se conoce. (...)

¿Continuará con las aspiraciones de que Perú Libre vuelva a tener la presidencia del país y usted continuar como líder político de Perú Libre?

Perú Libre tiene grandes posibilidades de poder llegar nuevamente a la presidencia de la República y con candidato propio a diferencia de la experiencia anterior. Y eso es lo que le preocupa al adversario político que controla el sistema estatal en el país. (…)

¿No cree que estando en la clandestinidad, eso afecta a la imagen de su partido y lo debilita en Junín y a nivel nacional?

Yo no soy el único cuadro político que tiene el partido y además el partido tiene que acostumbrarse a eso, el partido no puede personalizarse en una persona, debe tener una propuesta a la mano que pueda ascender y asumir los cargos que obligue las circunstancias. (..) Estar en la clandestinidad no quiere decir haber abandonado al partido o sus principios, es una forma de estar presente y ser una voz escuchada, a estar en una prisión.

¿De no ser usted el futuro candidato de Perú Libre a la presidencia quién lo sería? ¿su hermano (Waldemar Cerrón)?

Eso el partido va a tener que debatirlo para no tener las desagradables experiencias que hemos tenido con Pedro Castillo y Dina Boluarte. El gran error del partido es no haber llevado a una asamblea general extraordinaria para debatir la fórmula presidencial y eso lo asumo como autocritica. Eso ha permitido que personas que no tengan el compromiso ideológico y programático y la acción política que orienta a Perú Libre, hayan tenido que desencadenar en apetitos egocéntricos de querer dar autogolpes o prestarse para eso, o transfuguismos, consolidados como un gobierno usurpador de derecha que dirige Dina Boluarte. Yo dejo a la asamblea general para que pueda evaluar los cuadros del partido, proponer las candidaturas y que sean las más adecuadas

Dina Boluarte también, por cierto, está junto a usted y Castillo (siendo investigados) por el tema del financiamiento ¿Cuál ha sido el papel de la presidenta en la campaña?

Dina Boluarte se involucra en la campaña a partir de la segunda vuelta, porque en la primera vuelta era inexistente su participación. (...) Por lo otro, yo no veo que Dina Boluarte haya cometido algún delito al ejercer su cargo de Secretaria General de Economía de Lima, al haber solicitado aportes voluntarios para ayudar a pagar la reparación civil que tenía pendiente el Secretario General Nacional, eso en ninguna parte es delito. (...)

¿Cree que haya habido alguna participación de ella (Dina Boluarte) para acelerar la salida de Castillo y ella asuma (el cargo de presidenta del país)?

Si, considero que Dina ha sido parte del golpe de estado. La señora fue desleal al partido, a mi persona, al presidente Castillo y al pueblo. Se rumoreaba hace mucho tiempo y se lo advertí a Castillo en 2021, el 6 de diciembre, que la señora organizaba un gabinete paralelo y eso es congruente con que (Castillo) la retira (a Boluarte) del ministerio 12 días antes del golpe de Estado. También concurren factores como apoyarse en asesores siniestros como Alberto Otárola que realmente es el operador político, fue su abogado y estaba ‘prendido’ de Dina por la posibilidad que sea presidenta, no por aprecio o asesoría técnica. A esto hay que sumarle que el otro asesor de Dina Luciano López, fue el asesor del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del general Gómez de La Torre quien es el ejecutor del golpe. Dina fue parte de la conspiración con la bendición de los Estados Unidos porque la embajadora es la primera en felicitarla y con eso dar un mensaje continental de que se rompe la hegemonía en marcha de la izquierda en américa latina .

¿También estaría detrás de su situación jurídica?

Considero que no. Las fuerzas que persiguen a partido son de mucho antes, cuando Dina no tenía una participación ni como candidata ni como funcionaria, considero que aquí hay fuerzas internacionales y nacionales, especialmente del rubro empresarial financiero y del narcotráfico. (...)