El partido Perú Libre ha confirmado que presentará como candidatos a diputados a varios militantes que enfrentan procesos judiciales, según declaraciones de sus principales dirigentes.

El hecho fue confirmado por su líder, Vladimir Cerrón, quien defendió la habilitación de personas procesadas, aduciendo que los procesos en algunos casos han sido “manoseados con fines de perjudicar al partido”.

Entre los nombrados estaría Arturo Cárdenas, alias “Pinturita”, quien no está impedido para postular pese a estar implicado en investigaciones.

Cerrón, sostiene que los procesos judiciales contra sus militantes y dirigentes, no constituyen una barrera legal definitiva si no hay condenas firmes.

”Arturo Cárdenas es un cuadro del partido, que haya estado en una prisión preventiva producto de una investigación manoseada (..) eso no lo descalifica. Se van a someter todos a un proceso electoral interno, simplemente al CEN solo le queda por respetar la elección y su postulación. No solamente la de él sino también de Waldyr Manrique, Eduardo Reyes y también de Eduardo Bendezú que en este momento está preso (..).Creemos que los cuadros más distinguidos del partido han sido golpeados en esta persecución judicial, por tanto, nosotros lo tomamos así”, aseveró Cerrón .