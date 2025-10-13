El presidente interino, José Jerí, recibió en Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, para un diálogo que se extendió por cerca de dos horas.

Aldo Carlos Mariños, quien culminó su “Marcha de sacrificio” de 49 días, no solo expuso las urgencias de su jurisdicción, sino que también exigió un cambio total del Gabinete Ministerial. El encuentro concluyó con la definición de plazos concretos (martes 14 y jueves 16) para la atención de las demandas, incluyendo la instalación de mesas de trabajo.

La reunión entre el jefe de Estado y el burgomaestre se concretó este domingo, en respuesta a la solicitud de diálogo planteada por Mariños tras su llegada a Lima. Además de plantear las necesidades de obras, salud y educación de Pataz, el alcalde abogó por abrir un canal de comunicación con otros alcaldes de su localidad y gremios que denuncian el incremento de extorsiones y sicariato; así como el tema de las AFP.

El punto más álgido del diálogo fue el reclamo de Mariños respecto a la composición del Ejecutivo. El alcalde le solicitó a l mandatario José Jerí un Gabinete enteramente nuevo, marcando distancia de la gestión anterior de Dina Boluarte.

“ Zapatero a su zapato. Ninguno de los ministros anteriores deben quedarse, deben ser nuevos. Solo así se puede limpiar la casa, si no es imposible”, sentenció Mariños.

El presidente Jerí se limitó a escuchar la advertencia, sin emitir pronunciamiento alguno sobre el pedido de remoción de ministros. No obstante, el mandatario expresa disposición a abrir espacios de diálogo desde el Poder Ejecutivo para abordar las plataformas de lucha de los gremios.