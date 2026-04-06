A pocos días de las Elecciones Generales del 12 de abril, el panorama en Junín evidencia alta fragmentación. Con 34 partidos en competencia y 182 candidatos a la llamada Cámara Baja, la región elegirá 5 diputados, en un escenario donde pequeñas diferencias podrían definir los resultados.

La población de nuestra región parece inclinarse por candidaturas nuevas; mientras, los partidos tradicionales registran desgaste. Según el politólogo Raúl Cevallos, esto refleja “las debilidades de nuestra democracia” y anticipa un “voto de castigo” hacia agrupaciones como Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Avanza País y Perú Libre.

“El respaldo a figuras emergentes responde al rechazo ciudadano a la partidocracia, destacando la consolidación de candidatos como Carlos Álvarez y Jorge Nieto”, sostiene Cevallos. En ese marco, proyecta que los escaños por Junín se disputarían principalmente entre Renovación Popular, Fuerza Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Ahora Nación.

¿Los elegidos?

Bajo este escenario, entre los candidatos que intensifican su campaña asumiendo que tienen mayores opciones de alcanzar un escaño estarían: el empresario César Vazquez Caicedo (1) de Renovación Popular y Álvaro Rojas Delzo (3) de conseguir dos escaños.

En Fuerza Popular, ingresan con todo a la recta final: la abogada Ana Patiño Urco (1) y la empresaria Emma Chong Valles (3); de Juntos por el Perú estaría el empresario Marlon Aguirre Ramos (2), de País Para Todos , el médico Elvis Rojas Romero (1).

En tanto, agrupaciones como Podemos Perú, APP y los demás, se encuentran preocupadas por superar la valla del 5% para mantener su inscripción vigente. Las alianzas como Fuerza y Libertad deberán pasar la valla del 7 %.

El desenlace sigue abierto. La volatilidad del electorado y el peso de los indecisos serán claves en una elección donde el voto de última hora podría definir la representación de Junín en el Congreso.