Tres muertos y al menos dos heridos sería el trágico saldo de un presunto asalto en la zona de Tucoccasa, en la provincia de Churcampa, región Huancavelica. Los cuerpos fueron hallados bajo la camioneta y han sido identificados como Roberto Sullca Huamani, y sus hijos Antonio Sullca Huachohuillca y Félix Sullca Huachohuillca. Uno de ellos menor de edad.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y recoger los testimonios y evidencias

¿Qué ocurrió?

Según versiones de pobladores de la zona, encapuchados colocaron piedras de gran tamaño en la carretera e interceptaron la camioneta de placa V1C919 en la que viajaba la familia.

El conductor de la unidad habría acelerado para evitar un posible asalto y los encapuchados habrían disparado contra los integrantes.

Los agentes PNP investigan si se trató de un asalto o de un ajuste de cuentas.

La unidad iba desde la zona Vraem hasta Huancayo. Vecinos del sector han señalado que no es la primera vez que este lugar es escenario de violentos asaltos con saldo mortal y pidieron más patrullaje policial.