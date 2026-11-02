En medio de la segunda vuelta electoral por la Gobernación Regional de Junín, el exgerente general regional y exfuncionario de confianza de Vladimir Cerrón, Wider Herrera, cuestionó la postura política de Fernando Orihuela frente a Perú Libre y calificó de “desleal” su distanciamiento de la organización política en la que inició su trayectoria. Asimismo, aseguró que no votaría por el exgobernador, aunque reconoció sus capacidades.

Crítica

Durante una entrevista, Herrera sostuvo que Orihuela debería reconocer la oportunidad política que recibió de Perú Libre y la formación que, según indicó, obtuvo dentro de dicha agrupación.

“Yo creo que Orihuela no ha entendido que parte de su formación política, y tal vez algo de técnico, obedece a la oportunidad que le ha brindado Perú Libre. Y dejar de lado eso, a mí me parece desleal”, manifestó. El también exabogado de Vladimir Cerrón consideró que el hecho de que Orihuela haya tomado una línea política diferente no significa que deba desconocer sus orígenes partidarios ni la experiencia adquirida durante su permanencia en Perú Libre.

“Que él haya tomado una línea política distinta no significa que debe desprenderse de aquellos donde él fue parte y haya, por lo menos, aprendido algo de gestión pública, algo de política”, expresó Herrera.

Al ser consultado por la entrevistadora sobre si consideraba a Fernando Orihuela un traidor a Perú Libre, Herrera reconoció. “Creo que es un término bastante fuerte que se puede utilizar en estos momentos, pero, a mi juicio, parece que no hay otro término como calificarlo”, respondió.

Consultado sobre si respaldaría a Fernando Orihuela en esta segunda vuelta regional, el exfuncionario fue categórico y descartó votar por el exgobernador. “Yo particularmente, no votaría por Fernando”, declaró.