El candidato a la Cámara de Diputados por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE), Willy Rosario Cárdenas Alanya, analiza la crisis política actual, cuestiona el rol de los partidos tradicionales y plantea propuestas centradas en el impulso a los emprendedores, el acceso al agua potable y la lucha contra la corrupción estructural en el país.

Como sociólogo, ¿cómo analiza la actual crisis política en el país?

En el Perú existe una crisis institucional de los partidos políticos. En sentido estricto, no son partidos, sino organizaciones que tienen dueño. No es casualidad que los principales partidos estén ligados a una figura en particular. Al tener dueño, la democracia interna es prácticamente nula, y eso afecta directamente el funcionamiento de un Estado democrático. Hoy vemos un hartazgo generalizado de la población hacia la clase política, una desconfianza que se ha ido profundizando con los años.

La informalidad es un tema preocupante en el sector al que hacen alusión en el nombre de su partido, ¿qué propone frente a ello?

Los emprendedores dinamizamos la economía del país: generamos más del 80% del empleo y cerca del 40% del PBI. A pesar de ello, enfrentamos altos niveles de informalidad debido principalmente a la excesiva burocracia. Lo que planteamos es simplificar los trámites, reducir esas barreras que empujan a la informalidad, y brindar un apoyo financiero real, además de transferencia de tecnología. El Estado debe convertirse en un aliado estratégico de los emprendedores, no en una traba para su crecimiento.

¿Qué plantea sobre el acceso al agua potable en regiones como Junín? Hay una crisis hídrica evidente. Es preocupante que en regiones donde existe disponibilidad de agua, la población no tenga acceso a servicios básicos. En muchos distritos hay proyectos de agua y saneamiento que llevan años paralizados. Desde el Parlamento, proponemos fortalecer la fiscalización para destrabar estos proyectos y cerrar brechas. El acceso al agua potable no puede seguir siendo una deuda pendiente, es un servicio que el Estado debe garantizar.

¿Cómo enfrentar la corrupción estructural en el país? Si no atacamos la corrupción estructural, no hay ningún proyecto político viable en el país. Este problema no se soluciona con medidas superficiales, hay que abordarlo desde sus causas estructurales. También es fundamental fortalecer los mecanismos de control, la transparencia y promover la vigilancia ciudadana para prevenir estos actos.