En tragedia casi termina la fiesta por la celebración por los 156 años de fundación de La Merced, fiestas patronales y el 48° Aniversario de Creación Política de la provincia de Chanchamayo.

Y es que en el estelar de la noche justo cuando se presentaba la cantante puneña Yarita Lizeth Yanarico, donde los asistentes bailaban y coreaban sus canciones, una de las telas de la torre del escenario se prendió en fuego generando momentos de pánico entre los asistentes.

Las llamas rápidamente consumieron el paño que flanqueaba la escenografía, haciendo temer que podía extenderse.

Controlan a tiempo

Personal de apoyo y algunos espectadores reaccionaron rápidamente para controlar las llamas, evitando que el incendio se propague. De acuerdo con testigos, el fuego comenzó en un lateral del escenario mientras la artista interpretaba su tema “Cortavenas”.

El hecho no pasó a mayores, pero dejó a todos con un gran susto en medio de la multitud que abarrotaba el lugar. Algunos medios informaron que no se reportaron lesionados, aunque algunas personas resultaron con leves molestias por inhalación de humo.

Aún así, el festejo se restableció y los cientos de concurrentes al concierto de Yarita continuaron en el local.

Previamente, la popular “Chinita del Amor” anunció por su página de FB su presentación para el miércoles 24 de septiembre donde decía: “nos encontraremos para vivir juntos una noche inolvidable llena de amor y música”.

La Merced vivió varios días de festejo, organizados por la municipalidad provincial, por su aniversario.