Luego de 21 días de labores de búsqueda, el cuerpo de Jorge Cabezas Balvín fue localizado en las aguas cercanas a Tingo Huantán. El hallazgo estuvo a cargo de personal especializado de la Marina de Guerra del Perú, con apoyo de comuneros y voluntarios de la zona.

Tras el levantamiento correspondiente y las diligencias de ley, se dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad de Huancayo, donde recibirá sepultura junto a su esposa Elizabeth Caro.

Familiares y pobladores de Huantán habían mantenido la búsqueda desde el momento de su desaparición, contando con el respaldo de instituciones y vecinos que participaron en las jornadas organizadas en el lugar.

ACCIDENTE

Un trágico accidente de tránsito se registró en la provincia de Yauyos, región Lima, luego de que un automóvil cayera a un río en el sector Huarmaino, dentro de la comunidad de Huantan. La tragedia cobró la vida de una pareja de esposos, cuando retornaban de un viaje familiar. Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Caro Blas y Jorge Cabezas Balvín.