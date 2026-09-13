¿Es la primera vez que postula a la Municipalidad Provincial de Huancayo?

Sí. Soy exalcalde del distrito de Saños. Ahora participo con la alianza Venceremos, una agrupación nueva que busca cambiar la política tradicional.

¿Cuál es su propuesta para combatir la corrupción en la municipalidad?

Vamos a digitalizar los trámites de las gerencias de Obras, Logística, Tesorería y Desarrollo Urbano. Buscamos eliminar intermediarios y evitar que los procesos puedan ser direccionados.

¿Qué propone para solucionar el problema del transporte en Huancayo?

No se deben seguir autorizando nuevas rutas porque la provincia ya está saturada. A largo plazo planteamos implementar un sistema de transporte masivo desde San Jerónimo hasta Huayucachi.

¿Cómo sería este sistema de transporte masivo?

Sería un sistema integrado de buses que permita recorrer el eje San Jerónimo-Huayucachi en aproximadamente 20 o 30 minutos. También gestionaremos ante el Ministerio de Transportes el financiamiento del corredor vial sur.

¿Qué plantea frente al comercio informal?

Primero debemos empadronar a los comerciantes para conocer cuántas personas dependen de esta actividad. Luego eliminaremos las barreras burocráticas y reduciremos los costos de formalización hasta llegar a un costo cero.

¿Qué hará con quienes no quieran formalizarse?

La formalización debe ser progresiva, pero con una visión clara. La municipalidad debe facilitar el proceso y acercar los servicios al comerciante para que no tenga que perder días de trabajo realizando trámites.

¿Qué proyectos de la actual gestión considera que deben continuar?

El puente Arequipa, también debe continuar el proyecto de seguridad ciudadana de más de S/32 millones, cuya ejecución deberá ser fiscalizada para garantizar que se cumpla el expediente técnico.

¿Cómo garantizará que las futuras gestiones tengan continuidad?

La municipalidad tiene un Plan de Desarrollo Concertado, además del PEI y el POI. El primer día revisaremos el banco de proyectos y la programación de inversiones para dar continuidad a los proyectos y plantear nuevos.

¿Qué propone para solucionar el problema de los residuos sólidos?

Un proyecto integral de limpieza pública que incluya segregación en fuente, barrido, traslado y tratamiento adecuado. También crearemos una planta de reciclaje para transformar los residuos y generar ingresos.

¿Qué plantea para enfrentar la inseguridad ciudadana?

Vamos a coordinar con la PNP para identificar los puntos críticos y crear puestos de auxilio rápido, según las necesidades.