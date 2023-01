Por defender a un acusado por presunta violación sexual , intentan asesinar con arma de fuego al abogado Agustín Beto Santiago Poma, cuando salía de Establecimiento Penitenciario de Huánuco, ubicado en la localidad de Potracancha, distrito de Pillco Marca.

De acuerdo a la denuncia hecha ante la Comisaria de Pillco Marca, el lamentable hecho ocurrió el 11 de enero del 2023 a las 11.30 de la mañana.

“Cuando salía del penal luego de participar de la diligencia de homolgación de sangre (ADN) de mi defendido Frank Álamo Chávez (29), acusado por presunta violacion sexual, un muchacho de unos 25 años empezó a insultarme, pero no le hice y seguía trasladándone con mi motocicleta, al llegar a una curva fui interceptado por dos personas en una motocicleta, párate, párate (conch...) me decían y una de ellas portaba un arma de fuego con insultos me pide que baje de la moto, pero lo que hice fue acelerar para escapar y pedir auxilio, a unos metros más abajo tres mujeres salían de una casa y me lancé la casa, donde estaban velando a un difunto y salieron para socorrerme y uno de ellos dijo está armado y cuando intentaron capturalo huyeron con dirección al penal” relató.

Hasta el lugar llegaron policías y miembros del serenazgo de Pillco Marca para prestar el axulio, pero ya no estaban y se escaparon, por loq que de inmediato hizo la denuncia ante la comisaría.

Agustín Santiago no dudó en responsabilizar de lo ocurrido a su colegada Lenín Pérez López, quien es defensor de la agraviada , cuya familia es Campos Chávez (Elia).

Refirió que su defendido se encuentra en el penal con prisión prevetiva y es investigado por la Quinta Fiscalía Provincal Penal, a cargo del fiscal Rodrigo Mallqui.

Diligencia en penal

“Toda persona tiene derecho a la defensa, pero la otra parte se molesta cuando asumo esa función, incluso en la diligencia he recibido la provocación del abogado y hasta amenazas de muerte” manifestó