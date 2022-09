El equipo técnico legal del movimiento regional, Huánuco Primero (Huapri) encabezado por el abogado constitucionalista James Magariño Vásquez con fecha 26 de agosto interpuso Acción de Amparo ante un Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, respecto a la exclusión de Jesús ‘Koko’ Giles Alipágaza de la contienda electoral como candidato a la alcaldía de Huánuco.





expone. “Nos han excluido por un proceso que no existe, no hay y no obra en poder judicial. Nos excluye por una información adicional” dijo de manera enfática el letrado Magariño quien estuvo ayer en la conferencia de prensa flanqueado por su defendido Koko Giles y demás candidatos al gobierno regional y municipalidades.

De igual manera indicó que en el transcurso de estos días presentará una medida cautelar con la finalidad de hacer prevalecer el derecho de su patrocinado de participar en las elecciones del 2022.

Precisó que el señor Antonio Guillermo Gonzáles Tello cuando solicitó la tacha de Giles Alipázaga no presentó medios probatorios como la copia de las sentencias por omisión alimentaria al que aduce más que capturas de pantallas de anotaciones marginales del proceso de Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

Letrado indica que no existe sentencias contra Giles

“ Hemos solicitado información al Poder Judicial de Lima sobre el expediente 91 y no existe el proceso. El expediente 476095 por omisión de asistencia familiar está en 36 avo Juzgado Penal de Lima y se encuentra en las mismas anotaciones de elecciones del 2018 y archivada” manifestó al indicar que el expediente 2468-2007, que terminó con conciliación fue consignada en su hoja de vida.

En tanto, Koko Giles dijo confiar en la justicia y por el momento sigue en carrera electoral hasta agotar todos los actos legales.