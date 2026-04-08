Durante la madrugada del miércoles 8 de abril, alrededor de la 1:00 a. m., se registró un accidente de tránsito en el distrito de San Buenaventura, provincia de Marañón.

Una camioneta que se desplazaba desde Villamar hacia San Buenaventura sufrió un despiste a la altura del Colegio Nacional de la localidad, dejando como saldo cuatro personas fallecidas y varios heridos.

Tras el hecho, personal del centro de salud del distrito y agentes de Serenazgo de la municipalidad acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los afectados y realizar las diligencias correspondientes.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre la vía, mientras que los heridos fueron trasladados a la posta de San Buenaventura, donde vienen recibiendo atención médica.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del vehículo, identificado como Jhojan Espinoza, así como dos mujeres y un menor de edad.