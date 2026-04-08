Caen dos integrantes de “Los Gatilleros de Pucate” de Huánuco

Debido a los efectos de las intensas lluvias registradas en diversas zona, la ONPE a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, dispuso la reasignación inmediata de un local de votación en el distrito de Panao, provincia de Pachitea.

El local originalmente previsto, la IEI n.º 32575, ubicada en la calle Suspiros s/n (nivel inicial), quedó anegado y con presencia de lodo, lo que imposibilita su uso para la jornada electoral de este domingo 12 de abril. Asimismo, la UGEL Pachitea, mediante el Oficio n.º 0403-2026-GRH-GRDS-DRE-UGEL PACHITEA/D, informó la suspensión temporal de actividades en dicha infraestructura educativa debido al riesgo existente.

Ante esta situación, las siete mesas de sufragio instaladas en ese local han sido trasladadas a la IEI n.º 32575 María Auxiliadora, ubicada en el Jr. Mayro 1002, en el mismo distrito de Panao.

Con esta reasignación, el nuevo local de votación albergará un total de 26 mesas de sufragio y cuenta con la capacidad operativa, organización e infraestructura necesarias para atender a los electores.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, precisó que esta medida no modifica la circunscripción electoral ni el padrón de votantes. En ese sentido, los ciudadanos que fueron asignados inicialmente a la IEI n.º 32575 (nivel inicial) deberán acudir al nuevo local para ejercer su derecho al voto.

Esta disposición reafirma el compromiso de la ONPE de garantizar un proceso electoral seguro y eficiente, pese a las dificultades geográficas y climatológicas de la región, asegurando que la ciudadanía pueda sufragar con normalidad.