Dos hombres fueron detenidos durante un operativo policial denominado “Amanecer Seguro 2026”, acusados del presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Según fuentes policiales, los intervenidos integrarían la banda criminal conocida como “Los Gatilleros de Pucate”.

Los detenidos fueron identificados como Adán Ayay Leyva (34), alias “Pato Ciego”, y Wilmer Vargas Valladares (35), alias “Chancho Blanco”.

La intervención se realizó a la altura del caserío San José de Pucate. Durante el registro personal, a Leyva se le halló, a la altura de la cintura, entre su pantalón jean de color azul, un arma de fuego tipo pistola marca Glock, serie WGA846, calibre .380 ACP, con una cacerina abastecida con trece municiones del mismo calibre. En ese momento se encontraba en compañía de Vargas.

SE DEFIENDE

Según la versión de Leyva, portaba el arma para su protección personal y afirmó contar con autorización. No obstante, tras las diligencias correspondientes, la Policía verificó que no posee licencia para portar armas de fuego.

Cabe señalar que el lugar donde se produjo la intervención registra antecedentes de asaltos, lo que refuerza las sospechas de la vinculación de los detenidos con actividades delictivas.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial de Aucayacu, donde son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas (tenencia compartida), en agravio del Estado peruano.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de 790 soles.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal adjunto provincial José Carlos Bustamante Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Leoncio Prado – Aucayacu.