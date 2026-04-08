Marcial Espíritu y Percy Mays, en calidad de autor y cómplice, respectivamente fueron sentenciados por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, en agravio de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. La decisión judicial fue posible gracias a la labor de la fiscal adjunta provincial, Isabel Fernández de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

PENA SUSPENDIDA

El Poder Judicial impuso para el exalcalde Marcial Espíritu una pena privativa de libertad de tres años y seis meses, y a Percy Mays, de tres años. Ambas condenas fueron suspendidas, sujetas a reglas de conducta por periodos de prueba de dos años y seis meses y dos años, respectivamente. Asimismo, se dispuso el pago solidario de una reparación civil ascendente a 15 mil soles.

La sentencia está sustenta en hechos ocurridos durante el proceso de contratación de personal en el año 2016, cuando los acusados habrían favorecido indebidamente a determinados postulantes.

DIRECCIONAMIENTO

De acuerdo con la investigación fiscal, los sentenciados actuaron de manera irregular al generar plazas laborales y direccionar un concurso público externo, incumpliendo normas legales y presupuestales, además de omitir la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas acciones se concretaron mediante la emisión de resoluciones, informes y bases administrativas que permitieron beneficiar a personas vinculadas a la gestión municipal.

En cuanto a otros miembros del comité previamente absueltos, la Sala declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó la realización de un nuevo juicio, tras la apelación presentada por el Ministerio Público.