En diversas provincias y distritos de la región Huánuco, llevaron a cabo escenificaciones del Vía Crucis por Semana Santa, resaltando a nivel nacional y de toda Sudamérica la puesta en escena del Vía Crucis en el distrito de Churubamba, donde el actor Antonio ´Toño´ Robles que personifica a Jesucristo un año más, se dejó golpear duramente y clavar las manos.

La escenificación realizada el Viernes Santo en el distrito de Churubamba, conocido como “Churusalén” participaron más de 300 actores, quienes tienen interiorizados cada uno sus respectivos personajes, es así que el actor principal y director de esta escenificación Antonio Robles, cada año entrega lo mejor de su actuación traspasando la ficción.

Escenificación real de la Pasión y Muerte de Jesús, incluyendo clavado de manos

“He pedido que los azotes y el cargado de la cruz (80 kilos) sea real. Luego han llegado los clavos, decidí hacerlo al saber que faltaba algo porque todo estaba bien elaborado, vestuarios, música y actores. Es mi decisión del clavado de manos, decidí hacerlo, esto con mucha responsabilidad”, manifestó Robles.

Afirma que el clavo pasa hasta la madera, existe un dolor intenso, pero qué se puede soportar. “Es decisión personal, pido respeto”, expresa, tras comentar que hace 20 años personifica a Jesús y que le han pasado cosas inexplicables, por ello su entrega y pasión por hacerlo real esta puesta en escena del Vía Crucis.

“Me diagnosticaron cáncer en el hospital Guillermo Almenara de Lima, pocos días después me dijeron que no era cáncer -nos equivocamos no era cáncer- yo, considero que es la mano de Dios, en ese momento, me retiraron un pulmón, estoy con uno, pero totalmente recuperado, es algo misterioso e inexplicable por eso es mi entrega al Vía Crucis, hasta que tenga fuerzas”, comenta Robles

Movimiento económico

La realización de esta escenificación para el distrito de Churubamba significa un gran movimiento económico para todos los comercios y servicios, este año ha aumentado las visitas superando los más de 40 mil asistentes que llegaron de diversas partes del país para apreciar la crucifixión de Jesucristo en la cruz.

“Como autoridad, hemos apostado en la preparación de los servicios turísticos en la escenificación de este gran evento, para que los visitantes sean bien recibidos durante la Semana Santa, en la tierra de la amistad, Churubamba”, acotó el alcalde William Romero Gobea.

SEPA DE MÁS NOTICIAS: