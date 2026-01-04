La Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco (UGEL Huánuco) realizó la adjudicación de 26 plazas vacantes para cargos directivos durante un acto público, en el marco del concurso de encargatura de directores para el periodo 2026.

El proceso se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente, garantizando la transparencia y objetividad en la selección de los docentes que estarán a cargo de la conducción de las instituciones educativas de la provincia.

Durante la jornada, se confirmó que los profesionales seleccionados asumirán oficialmente sus funciones el 1 de enero de 2026, con una jornada laboral de 40 horas semanales.

Las plazas adjudicadas corresponden a 20 directores del nivel Primaria, 2 de Inicial, 3 de Secundaria y 1 de Educación Básica Alternativa. Asimismo, dentro del proceso se adjudicaron 4 plazas de subdirectores.

El acto fue presidido por el director de la UGEL Huánuco, Dr. Francisco Pérez Naupay, quien dispuso la entrega inmediata de las resoluciones de encargatura a los nuevos directivos.

Con esta acción, la UGEL Huánuco agiliza los procedimientos administrativos y cierra formalmente su gestión correspondiente al año 2025, garantizando que las instituciones educativas cuenten con autoridades designadas desde el inicio del año escolar 2026.

Ucayali: Fiscalía de DD. HH. investiga muerte de periodista radial por delitos de homicidio calificado y sicariato