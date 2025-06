La Contraloría advierte que han detectado 36 situaciones adversas en el servicio de seguridad ciudadana en ocho municipalidades de la región Huánuco, como resultado del operativo preventivo Seguridad Ciudadana 2025 realizado del 8 al 14 mayo. Las comunas provinciales supervisadas fueron Huánuco, Leoncio Prado, Puerto Inca, Ambo, Pachitea y los distritos de Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle.

Detallan que los principales hallazgos, identificaron la falta de una central de monitoreo o cámaras de videovigilancia en los municipios de Pachitea, Puerto Inca, Amarilis y Pillco Marca, mientras que, en las comunas de Ambo, Huánuco, Leoncio Prado y Santa María del Valle, a pesar de contar con un total de 167 cámaras de videovigilancia, 33 se encuentran inoperativos.

LAS FALLAS

Del total de cámaras verificadas, 22 no graban con nitidez, siete no almacenan las grabaciones por un mínimo de 45 días, además, en Santa María del Valle, el 100 % de sus cámaras no almacenan las grabaciones, pese a ello, las entidades no realizaron el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en los últimos 12 meses. De otra parte, en Ambo y Leoncio Prado no ubican sus cámaras en zonas de mayor índice delictivo.

SERENOS DESARMADOS

Contraloría advierte que el personal de serenazgo no cuenta con el equipamiento completo de protección, como chaleco antibalas, casco, rodillera y guantes de cuero. Los serenos del municipio de Pachitea, Santa María del Valle y Ambo no recibieron ninguno de estos tipos de implementos, entre tanto, las comunas de Huánuco y Pillco Marca solo entregaron cascos, la falta de estos equipos de protección podrían poner en peligro la integridad y seguridad del personal.

SIN PERSONAL

Respecto a los vehículos para el servicio de patrullaje municipal, Contraloría alerta que nueve vehículos, entre camionetas y motocicletas, no están en uso por la falta de personal, además, revelan que 30 equipos como radios de comunicación para vehículos, dispositivos portátiles y estaciones fijas que sirven para comunicaciones instantáneas de voz se encuentran inoperativos.

Otros hechos advertidos es que la Municipalidad Provincial de Huánuco no cuenta con un mapa del delito de las intervenciones realizadas, y que el distrito de Santa María del Valle no realiza el patrullaje integrado con la comisaría de su jurisdicción. Hallaron cinco casetas de seguridad ciudadana inoperativas y tres de las ocho e