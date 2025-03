Durante la inspección realizada del 10 al 18 de febrero, la Contraloría General de la República evidenció una serie de deficiencias en las condiciones de infraestructura y servicios básicos en el 61 % de las instituciones educativas de Huánuco, lo que pone en riesgo el retorno a clases.

De las 45 instituciones educativas verificadas, el informe detalla que en el 61 % de los colegios los techos y paredes de las aulas se encuentran en mal estado, en el 45 % los pisos necesitan mantenimiento y en el 30 % no cuentan con servicios higiénicos. Además, el 72 % de los colegios presenta deficiencias en estos servicios, los cuales requieren mantenimiento o sustitución.

RECOMIENDAN LEVANTAR OBSERVACIONES

Ante estas constataciones, la Contraloría ha recomendado a la Dirección Regional de Educación de Huánuco tomar medidas correctivas inmediatas para solucionar los problemas detectados en infraestructura, dotación de material escolar, contratación de docentes y otros aspectos que afectan el bienestar de los estudiantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el estado de los cercos perimétricos: el 61 % de los colegios presenta cercos en mal estado y el 30 % no tiene delimitación física alguna. Asimismo, el 26 % de las instituciones educativas reportó una falta de mesas y sillas suficientes para los estudiantes. En particular, el caso de la Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia es alarmante, ya que desde el 2023 los estudiantes han tenido que recibir clases en aulas prestadas de colegios cercanos, y para el inicio del 2025 no se ha previsto la implementación de módulos prefabricados.

SIN SANEAMIENTO

En cuanto a los servicios básicos, el 26 % de los colegios no cuenta con desagüe, el 4 % carece de agua potable y un 46 % no tiene un servicio adecuado de recolección de residuos sólidos. Además, el 57 % de las instituciones educativas no tiene acceso a internet, lo que dificulta la modernización y el acceso a recursos educativos digitales. Estas deficiencias representan un grave riesgo para la salud y seguridad de la comunidad educativa.

DISCAPACIDAD EDUCATIVA

Otro aspecto crítico señalado en el informe es la falta de personal especializado. El 83 % de los colegios inspeccionados no disponen de material educativo adecuado, y en el 31 % de las instituciones educativas había un número insuficiente de docentes, lo que afectaría el acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes. Además, se observa una escasez de psicólogos en los colegios, lo cual dificulta la prevención de la violencia escolar y el acoso entre estudiantes. En más de la mitad de las instituciones no se cuenta con un plan de gestión de riesgos para desastres naturales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los estudiantes y personal docente.

Las diversas deficiencias encontradas ponen en riesgo el buen inicio del año escolar 2025. Por ello, la Contraloría ha instado a las autoridades a tomar acciones urgentes para garantizar que los miles de estudiantes que retornarán a clases en breve puedan hacerlo en condiciones de seguridad, salubridad y con acceso a los recursos necesarios para su educación.